Portugal regista mais 2 mortes e 241 novos casos de Covid-19

Portugal regista hoje mais duas mortes e mais 241 casos confirmados de Covid-19 em relação a quinta-feira, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), hoje divulgado.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 55.452 casos de infeção confirmados e 1.794 mortes.

O boletim dá conta de mais 179 doentes recuperados nas últimas 24 horas, totalizando, desde o início da pandemia, 40.652 casos de recuperação.

Governo vai criar novo apoio social para quem teve quebra drástica de rendimentos

O Governo vai criar um novo apoio social para as pessoas que tiveram uma quebra drástica de rendimentos, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, numa entrevista ao Jornal Expresso publicada este sábado.

O primeiro-ministro diz que este será um novo apoio temporário que pretende, neste período de crise, abranger todos aqueles que não conseguem ser beneficiários do Rendimento Social de Inserção.

O IRS, como é conhecido, teve um aumento de mais de 12 mil beneficiários nos meses mais recentes, subindo para 211 mil pessoas apoiadas.

Pelas regras atuais, pessoas agora em extremas dificuldades financeiras geradas pela pandemia não têm acesso a este apoio devido aos rendimentos que tinham antes de crise.

António Costa explica que esta medida vem no seguimento da extensão do subsídio social de desemprego até ao final do ano.

Portugal a partir de hoje na lista dos "corredores de viagem" de Inglaterra

Portugal integra desde as 04:00 a lista dos países com "corredores de viagem" para Inglaterra, cujos passageiros ficam isentos de cumprir uma quarentena de duas semanas devido à pandemia de covid-19.

A medida foi tomada quinta-feira pelas autoridades britânicas, que a justificaram com os números apresentado por Portugal no controlo da pandemia no seu território.

Segundo o ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps: "os dados também mostram que agora podemos adicionar Portugal aos países INCLUÍDOS nos corredores de viagens".

