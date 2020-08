Covid-19. Governo quer duplicar a capacidade de testagem

O Governo quer reforçar a capacidade de diagnóstico: quer duplicar o número de testes.

O plano, previsto no Programa de Estabilização Económica e Social, está aprovado há duas semanas. É uma resposta à Covid-19, mas não só.

É um investimento de oito milhões e 400 mil euros, sobretudo em infraestruturas e equipamentos.

Portugal regista 5 mortes e 123 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

O anúncio desta medida surge no dia em que Portugal regista mais cinco mortes por Covid-19 e 123 novos casos de infeção, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira.

De acordo com o boletim da DGS, desde o início da pandemia registaram-se 55.720 casos de infeção confirmados e 1.801 óbitos.

As cinco mortes registadas nas últimas 24 horas ocorreram nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (três) e do Norte (duas).

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou mais novos casos nas últimas 24 horas, com 63 infeções confirmadas, contabilizando 28.816 casos.

Três dos cinco óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que totaliza agora 649 mortos, e dois na região Norte que contabiliza 845 mortes e 19.972 casos (mais 43 nas últimas 24 horas).