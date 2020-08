O Futebol Clube do Porto regressou esta segunda-feira ao trabalho para preparar a nova época. Nakajima e Zé Luís não treinaram com a equipa.

Sabe-se agora que o avançado Zé Luís está em isolamento profilático devido a um contacto de alto risco com um infetado com o novo coronavírus. O jogador do FC Porto testou negativo para a Covid-19 mas teve ainda assim de ficar em quarentena.