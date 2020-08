Turistas britânicos consideram Portugal "mais seguro do que o Reino Unido"

A inclusão de Portugal no corredor aéreo britânico fez com que turistas ingleses remarcassem as suas férias, uma vez que já não têm a obrigatoriedade de cumprir uma quarentena de 14 dias ao regressarem ao país.

Quem a chega a Portugal para passar as férias de verão considera que o país "é mais seguro do que o Reino Unido", relativamente ao nível de contágio da Covid-19.

Após dois meses de exclusão dos corredores aéreos considerados seguros pelo Governo britânico, devido à pandemia da Covid-19, Portugal integra a lista de países dispensados de cumprir quarentena de 14 dias em voos para o Reino Unido.

O anuncio foi feito pelo ministro dos Transportes do Reino Unido, Grant Shapps, na quinta-feira, que alertou para a necessidade de cumprir as regras de segurança implementadas pelos países, para conter a propagação da pandemia.

