O volume de apostas online em jogos de fortuna ou azar atingiu 2,3 mil milhões de euros, no primeiro semestre do ano, valor 1,7 vezes superior ao do período homólogo.

Este aumento do volume de apostas foi mais expressivo a partir de março e teve especial subida em abril.

O ministério da economia diz que estes números têm de ser analisados de forma autónoma, uma vez que os dados estão diretamente ligados à pandemia da Covid-19.