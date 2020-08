Portugal com mais 4 mortes e 192 novos casos de Covid-19

Portugal regista mais quatro mortes por Covid-19 e 192 novos casos confirmados de infeção nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira.

Desde o início da pandemia, registaram-se em Portugal 55.912 casos de infeção pelo novo coronavírus e 1.805 óbitos.

As quatro mortes registadas nas últimas 24 horas ocorreram nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (três) e do Norte (uma).

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou mais novos casos nas últimas 24 horas, com 116 infeções confirmadas, contabilizando 28.932 casos. Segue-se a região Norte, que contabiliza 846 mortes e 20.021 casos (mais 49 nas últimas 24 horas).

A região Centro regista 4.677 casos confirmados (mais 8), o Algarve 1.039 (mais 5), e o Alentejo regista 898 (mais 11).

Nos Açores foram registados mais dois casos nas últimas 24 horas e na Madeira mais um.

Os Açores totalizam 204 casos desde o início da pandemia e 15 mortes, e a Madeira 141 casos e nenhum óbito por Covid-19.