Surto de Covid-19 no Hospital de Vila Franca de Xira

Um surto de Covid-19 foi esta segunda-feira detetado no Hospital de Vila Franca de Xira, com um total de sete infetados.

Dos sete casos positivos, cinco são doentes e dois são funcionários hospitalares.

A deteção do surto levou a que todas as visitas ao hospital, que serve cerca de 250 mil habitantes dos diferentes concelhos nas imediações de Vila Franca de Xira, além do próprio, fossem suspensas.

Os funcionários infetados, que estão agora em isolamento nas respetivas habitações, pertencem ao departamento de Medicina Interna, o que levou a que o hospital realizasse 160 testes, esta segunda-feira, para despistar outros eventuais casos positivos de Covid-19.

Os resultados desses testes deverão ser conhecidos ainda hoje.