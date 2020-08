Dois restaurantes encerrados em Grândola devido a surto de Covid-19

Dois restaurantes no Carvalhal, concelho de Grândola, foram encerrados devido a um surto de Covid-19.

O primeiro estabelecimento foi encerrado no dia 20 e esta quarta-feira foi fechado o segundo.

Os 18 infetados são todos residentes no concelho vizinho de Alcácer do Sal, nas localidades de Possanco, Carrasqueira e Comporta. Doze dos que testaram positivo são funcionários do primeiro restaurante, dois do segundo e os quatro restantes são familiares.

Estão todas em isolamento profilático e até até agora assintomáticas.

O presidente da Câmara de Alcácer do Sal tem receio de haver um aumento de casos, devido ao aumento de visitantes que procuram as praias e os restauramtes da região nas últimas semanas.