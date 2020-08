Pedro Sanchéz: "Não vamos permitir que a pandemia volte a apoderar-se das nossas vidas"

Na Europa, o número de casos diários das últimas 24 horas em Espanha só foi superado pela França com mais de 3.300 novas infeções.

Em apenas um dia, França registou mais de 3.300 novos casos de infeção. O país tem mais de 350 focos de contaminação a serem investigados.

Ultrapassada a barreira dos 400 mil casos, Espanha lidera as estatísticas europeias da pandemia. Em apenas um dia, quase 300 pessoas foram admitidas nos hospitais de Madrid. No mesmo período de tempo, em todo o país, mais de 2.400 pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus. A preocupação cresce na mesma medida dos números, mas o Governo não está disposto a ceder ao medo.

Pedro Sanchéz anunciou que decidiu dar poder às Comunidades Autónomas para declarar o estado de emergência e que vai mobilizar dois mil militares para ajudar no rastreio de contágios.