Centros de dia fechados. Confederação alerta para consequências nos idosos

A maioria dos centros de dia do país continua de portas fechadas, face à pandemia do novo coronavírus.

As contas são da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, que alerta para as consequências que isso está a ter em muitos dos idosos.

À exceção de Lisboa e Vale do Tejo, desde 15 de agosto que os centros de dia começaram a poder reabrir. No entanto, nem todos conseguiram ainda reunir as condições para voltar a funcionar.

Dos mais de 1.500 centros de dia geridos pela Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e pela União das Misericórdias, muitos continuam fechados.