Covid-19. Fernando Medina reconhece maior risco de contágio em setembro  

O momento é "exigente". É assim que Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa e também dos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, descreve o que serão as próximas três semanas.

Preparar o regresso às escolas é uma das principais preocupações, esperando-se um maior número de pessoas na rua - também com o regresso ao trabalho de muitas pessoas que ou estiveram de férias ou mesmo após meses em teletrabalho. Numa região que continua num nível mais elevado em relação ao resto do país - mesmo que já tenha estado com 19 freguesias de 5 concelhos em situação de calamidade - Medina garante que "ninguém abrandou". As medidas mais restritivas que foram adotadas permitiram baixar o número de contágios nas últimas semanas. Medina garante que a AML continua em prontidão, mas reconhece que setembro traz um maior risco.

O Governo anunciou após o Conselho de Ministros desta quinta-feira que está a preparar novas regras para todo o país na segunda quinzena de setembro e que a partir de dia 15, todo o país será colocado em situação de contingência.

Fernando Medina revela que em relação às escolas, em particular, está em articulação com os ministérios da Educação e da Saúde para avaliar que medidas devem ser postas em prática para evitar a propagação do vírus e um aumento do número de novos infetados.