Europa regista média de 23 mil novos casos por dia. Há países a caminhar para uma segunda vaga?

À medida que os dias passam, países como França, Espanha e Reino Unido caminham para aquilo que parece ser uma segunda vaga da pandemia. O número de contágios está a subir exponencialmente e a atingir números que não se registavam há vários meses.

Espanha é o país europeu com mais casos. Registou nas duas últimas semanas quase 10.000 novos infetados.

Em França estão a ser feitos 100.000 testes diários de despiste à Covid-19. No Reino Unido, os casos sobem menos e a imunidade de grupo poderá ser uma das explicações.

Com o aliviar das medidas de restrição, a Organização Mundial da Saúde já veio alertar para os perigos da imunidade ser atingida de forma natural. Mas uma investigadora de uma universidade escocesa, que utiliza modelos matemáticos, garante que muitos países já chegaram a esse ponto.

A Europa tem tido, em média, mais de 23 mil novos casos por dia, mais do dobro que no início do mês passado.