Aplicação StayAway Covid descarregada mais de 10 mil vezes em 24 horas

A aplicação para telemóvel StayAway Covid, que avisa os utilizadores que mantiveram contacto com alguém infetado, já está disponível para descarregar.

A apresentação oficial é feita na terça-feira.

Em pouco mais de 24 horas, já foi descarregada mais de 10 mil vezes. Para já, apenas está disponível nos telemóveis com sistema Android, mas deve ficar visivel para os utilizadores da Apple até terça-feira.

A StayAway Covid foi desenhada pelo INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, e pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, com outros parceiros, e teve de ser alterada várias vezes para estar de acordo com as regras internacionais.