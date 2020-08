Brasil testa quatro das seis vacinas para a Covid-19 mais avançadas no mundo

Os números elevados de casos e mortes pela pandemia fazem do Brasil uma espécie de laboratório para a investigação de vacinas contra a Covid-19.

Os cientistas esperam que haja resultados até ao final do ano. Porém, mesmo com investigações avançadas, são cautelosos sobre se os estudos feitos no Brasil vão ajudar a imunizar a população contra o novo coronavírus.

Ainda assim, garantem que com o esforço sem precedentes que tem sido feito em várias partes do mundo, estamos cada vez mais perto da solução para a doença que mudou a vida de todos.