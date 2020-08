Covid-19. Vários países europeus admitem novos confinamentos

Com a subida em flecha das infeções e a previsão de uma segunda vaga, há países europeus que admitem já novos confinamentos e mais restrições sanitárias para controlar a pandemia de Covid-19.

À cabeça, Madrid permanece com o maior número de casos em Espanha. Nas turísticas Canárias, são as ilhas de Lanzarote e da Gran Canária que registaram, nos últimos dias, uma subida em flecha de novas infeções.

As autoridades sanitárias estão preocupadas com o regresso às aulas e com uma eventual segunda vaga.

Em França, na Alemanha e na Rússia também há motivos para alarme.