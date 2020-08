Eventual exclusão de Portugal do corredor aéreo visa evitar segunda vaga no Reino Unido

O jornal The Times informou no domingo que o Governo britânico deverá voltar a tornar obrigatória a quarentena para quem chegue de Portugal a partir do final desta semana. Em causa está o aumento de infetados com o coronavírus nos últimos sete dias.

O número de casos em Portugal por 100 mil habitantes subiu de 16,4 para 19,4, sendo que o Reino Unido informou que voltaria a impor a quarentena obrigatória quando o rácio ultrapassasse os 20 casos por 100 mil habitantes.

A eventual exclusão de Portugal tem como principal objetivo evitar uma segunda vaga no Reino Unido, conforme explica o correspondente da SIC em Londres, Emanuel Nunes.