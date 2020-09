Mais 16 infetados com coronavírus em lar de Santarém

Há mais 16 infetados com o novo coronavírus num lar na Póvoa de Santarém, sendo que 12 são idosos residentes e quatro são funcionários.

Os resultados aos novos testes realizados ontem chegaram esta terça-feira.

Sobe assim para 52 o número de pessoas infetadas com Covid-19 no Centro de Repouso e Lazer Fonte Serrã, de acordo a Proteção Civil do concelho.

A situação é crítica neste lar de Santarém e ao que a SIC apurou, a direção técnica já pediu ao delegado de Saúde e à Segurança Social que proceda ao encerramento imediato do lar por não estarem reunidas as condições mínimas de segurança para os utentes.