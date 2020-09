Aulas de educação física. Alunos vão ter de manter distância de três metros

As aulas práticas de educação física vão ser presenciais com distância de pelo menos três metros entre alunos. Os professores vão ter de programar a disciplina com mais desportos individuais e o menor recurso possível a materiais partilhados.

Não há uma referência no documento aos banhos, mas as escolas pensam adotar a orientação da DGS para os ginásios, que obriga a uma distância de dois metros no chuveiro.

O uso da máscara só não é obrigatório durante as aulas.

As diretivas da DGS foram divulgadas na terça-feira, a duas semanas do arranque do ano letivo. Este documento agora conhecido contou com o contributo de mais de dois mil professores.