Nancy Pelosi criticada por não utilizar máscara em cabeleireiro que devia estar encerrado

A democrata Nancy Pelosi, líder da Câmara dos Representantes, foi filmada sem máscara num cabeleireiro, que deveria estar encerrado devido à pandemia da Covid-19, em São Francisco, no estado norte-americano da Califórnia.

De acordo com as medidas implementadas para impedir a propagação do vírus, todos os cabeleireiros da cidade devem manter-se encerrados.

Nas imagens captadas pela câmara de vigilância do estabelecimento, e repartilhadas nas redes sociais, é possível ver Nancy Pelosy a deslocar-se sem proteção, ao contrário dos dois funcionários presentes.



Drew Hammill, porta-voz da líder da Câmara dos Representantes, admitiu que Pelosi não se apercebeu de que estava a quebrar as regras da cidade, uma vez que apenas seguiu as indicações do espaço, avança BBC.

De acordo com Drew Hammill, o estabelecimento "disponibilizou uma vaga" a Nancy Pelosi, garantindo que "tinham a permissão de receber um cliente de cada vez.

Nancy Pelosi tem criticado a administração Trump e o Partido Republicano pelo modo como está a responder ao impacto da pandemia no país, apelando à utilização de máscara nos seus discursos.

Em reação a este episódio, têm surgido centenas de comentários na internet em que a líder da Câmara dos Representantes é acusada de "hipocrisia".