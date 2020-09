Rodrigo Queiroz e Melo, diretor executivo da Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo, esteve esta terça-feira na Edição da Noite, da SIC Notícias, para uma análise às orientações para o novo ano letivo.

O diretor da associação assegura que o mês de agosto foi de preparação e destaca duas medidas essenciais: o uso de máscara nas escolas e a higienização das mãos e dos espaços. Fala ainda nos corredores de circulação criados e o desfasamento de horários.

Rodrigo Queiroz e Melo defende ainda que as "salas de aulas são os espaços mais seguros onde as crianças vão estar durante o ano letivo", uma vez que é um "ambiente controlado", e o problema será no intervalo ou nos transportes públicos para a escola.