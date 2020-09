Covid-19. Número de casos ativos em Arouca sobe para 159

Há mais 10 casos de covid-19 em Arouca nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia o concelho já registou 222 infetados com novo coronavírus e há neste momento 159 casos ativos. Em Arouca seis pessoas morreram e 57 já recuperaram da doença.

O SURTO NO LAR

Já foram criadas duas alas nas instalações para que os utentes que testaram positivo não tenham contacto com aqueles que não estão infetados. Também as visitas foram canceladas.

O presidente da instituição admite que o vírus possa ter sido disseminado através de contactos do exterior, apesar de todos os cuidados que faziam parte da rotina diária do lar, onde residem e trabalham 107 pessoas, no total.

CÂMARA PEDE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES

A Câmara Municipal insiste na necessidade de os habitantes atuarem como "agentes de saúde pública, seguindo todas as recomendações das autoridades competentes, restringindo ao máximo o número de contactos sociais, utilizando sempre máscara e higienizando frequentemente as mãos".

Centro de testes já está a funcionar

O centro de testes à Covid-19 em Arouca começou a funcionar na manhã desta quarta-feira, nas traseiras da Câmara Municipal. Estará aberto de segunda a sábado, em modo “drive-through”, mas é obrigatória a marcação prévia.

A recolha está a cargo de um centro privado e os resultados dos exames são conhecidos entre 24 a 48 horas.