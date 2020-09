Reino Unido regista 1.735 novas infeções por Covid-19

O Reino Unido registou 13 mortes e 1.735 novos casos de infeção de Covid-19 nas últimas 24 horas, um agravamento pelo segundo dia consecutivo, de acordo com dados do ministério da Saúde britânico.

Na quarta-feira tinham sido registadas 10 mortes e 1.508 novas infeções.

O total acumulado desde o início da pandemia Covid-19 é agora de 41.514 mortes e 340.411 casos de contágio, de acordo com o governo britânico.

Governo britânico impôs novas medidas nas zonas mais afetadas

O número de infeções tem estado a subir em várias partes do Reino Unido, com destaque para a região de Glasgow, na Escócia, e para a região de Manchester, no norte de Inglaterra, onde foram impostas restrições em termos de contacto social.

A chefe do governo escocês, Nicola Sturgeon, admitiu hoje que o índice de contágio 'R' estará entre 1 e 1,4, o que reflete um nível maior de transmissão da doença

O índice é definido como o número médio de pessoas às quais uma pessoa infetada pode passar o vírus. Por exemplo, se uma pessoa desenvolve uma infeção e a transmite a outras duas pessoas, o valor do índice seria 2.

Entretanto, o ministro da Saúde, Matt Hancock, revelou estarem a ser desenvolvidos testes que dão o resultado em apenas 20 minutos e outro de saliva sem zaragatoa, mas não deu uma data para quando possam estar disponíveis para a generalidade da população.