Berlusconi hospitalizado após testar positivo à Covid-19 

O antigo primeiro-ministro italiano Silvia Berlusconi foi admitido num hospital de Milão, depois de testar positivo à Covid-19, informou esta sexta-feira o partido Força Itália.

De acordo com a agência Reuters, o partido esclareceu que a condição de saúde do antigo presidente do AC Milan não inspira preocupações.

Berlusconi, de 83 anos, tem estado em isolamento na sua casa, em Arcore, perto de Milão. Na quarta-feira, a imprensa italiana avançou que o antigo primeiro-ministro tinha testado positivo à Covid-19.

Itália regista 1.397 novos casos de Covid-19

Itália registou na quinta-feira 1.397 novas infeções de Covid-19, um número ligeiramente superior ao de quarta-feira, e com menos cerca de 10.000 testes realizados em comparação com esse dia.

Foram também contabilizados 10 mortos, depois dos seis de quarta-feira, segundo os dados do Ministério da Saúde.

Com estes números, desde o início da pandemia, o país regista 272.912 contágios e 35.507 mortes.