Adaptações do jornalismo em tempos de pandemia

A comunicação social teve de se adaptar à pandemia e muita coisa mudou na sua forma de trabalhar.



As conferências de imprensa passaram a ter perguntas à distância, às vezes por SMS e vídeos enviados por email.

As máscaras e as luvas são o novo normal no jornalismo em tempos de Covid-19.

Todos têm de recorrer a formas de continuar a passar a mensagem, ainda que à distância. Até o WhatsApp é utilizado para enviar e receber sons das declarações feitas por lideranças políticas, por exemplo.

Vários comentadores passaram a entrar em direto a partir de casa através de ligações por Skype em vez de irem ao estúdio.

O que não muda com o estado de emergência são as liberdades de informação e expressão.