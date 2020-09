A situação da pandemia em Portugal no dia em que o país ultrapassa os 60 mil casos de Covid-19

Portugal ultrapassou este sábado os 60 mil infetados com Covid-19 desde o início da pandemia. Tem 15.465 casos ativos este domingo.

A Direção-Geral da Saúde admitiu esta semana que os casos estão a aumentar e que merecem preocupação.

O investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa Miguel Castanho explicou que o aumento de contágio pode estar relacionado com a mobilidade das pessoas durante as férias.

Em entrevista à SIC Notícias, admite a possibilidade de o país estar no início de uma segunda vaga.

Na última semana, o número de infetados diários rondou os 400. No sábado, foi o mais alto dos últimos 4 meses, com 486 casos.

O país entra em situação de contingência no dia 15 de setembro, com novas regras, apresentadas esta segunda-feira.