Covid-19. Jogadores da I Liga vão ser testados todas as jornadas 

Os jogadores da I Liga farão testes de despiste à covid-19 antes de todas as jornadas.

De acordo com o Plano de Retoma do Futebol Profissional, divulgado pela Liga de Clubes, os futebolistas serão testados até 48 horas antes do início dos jogos.

Já na segunda divisão, os jogadores só terão de ser testados a cada duas jornadas.

É ainda recomendada a realização de testes a todos os membros do staff uma vez por mês.

"Não existe nenhum tabu contra o futebol". DGS diz que regresso do público depende do contexto

A diretora-geral da Saúde esclareceu na passada semana que "não existe nenhum tabu, nem preconceito contra o futebol", mas salienta que é preciso identificar o atual contexto, face à pandemia de covid-19, para os estádios voltarem a ter público.

Na conferência de imprensa para atualização de informação sobre a pandemia de covid-19 em Portugal, Graça Freitas fez questão de explicar também o porquê de setembro ser um mês de um "grande desafio".