País está preparado para enfrentar o regresso às aulas

O Governo garante que está tudo preparado para o arranque do ano letivo em segurança e que o país tem mais meios e experiência para enfrentar a reabertura dos estabelecimentos de ensino.

No final do encontro com peritos para discutir a evolução da pandemia em portugal Marta Temido disse estar confiante e que a luta contra a covid-19 tem sido um processo de aprendizagem.

Já o ministro da Educação considera primordial a reabertura das escolas pela saúde física e psicológica dos alunos.

Tiago Brandão Rodrigues está confiante na preparação das escolas. Diz, no entanto, que a ferramenta do Estudo em Casa vai continuar.