Em Coimbra estão a ser desenvolvidos uns adaptadores que permitam abrir portas sem utilizar as mãos. O objetivo é encontrar uma soulção para continuar a abrir portas com naturalidade, mas sem tocar no puxador.

O projeto começou a ser desenvolvido antes do verão por investigadores de Coimbra e da Marinha Grande. A equipa do projeto acredita que os novos produtos cheguem ao mercado nos primeiros meses do próximo ano.