As regras nas escolas da Madeira

A grande maioria das escolas do ensino básico da Madeira reabre esta sexta-feira, mas hoje foi dia de apresentação para os alunos do 5º ano, que que mudaram de ciclo de ensino, em que são aplicadas novas regras como o uso obrigatório de máscara na sala e no recreio.

Entre as medidas aplicadas estão os horários de entrada desfasados e a divisão do intervalo por ciclo de ensino.

