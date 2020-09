Quinze casos de covid-19 no Gil Vicente. Jogo frente ao Sporting em risco 

O Gil Vicente tem 15 casos de covid-19, o que coloca em risco o jogo frente ao Sporting, no próximo sábado, da primeira jornada do campeonato.

Entre os infetados, estão 10 jogadores e cinco elementos da equipa técnica do clube. Ao que a SIC apurou, todos os infetados estão assintomáticos.

O delegado de saúde local colocou toda a equipa em isolamento.

No próximo sábado, o Gil Vicente deveria visitar o Sporting, para o primeiro jogo do campeonato das duas equipas. Mas com os 15 casos confirmados no clube de Barcelos e os três infetados no Sporting, o jogo corre o risco de não se realizar.

Jogo do Sporting com o Nápoles cancelado

O jogo entre o Sporting e o Nápoles, marcado para este domingo às 19:30, foi cancelado devido a três casos de covid-19 detetados na equipa dos leões.

Depois dos testes realizados no sábado, três jogadores testaram positivo ao novo coronavírus. Estão assintomáticos e isolados. O clube de Alvalade não revelou a identidade dos jogadores.

Este domingo de manhã, todo o plantel e equipa técnica do Sporting realizaram novos testes.

O Sporting tinha agendado para este domingo um jogo com os italianos do Nápoles, do Troféu Cinco Violinos, às 19:30, no Estádio José Alvalade.