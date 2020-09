Santuário de Fátima teve de impedir a entrada de mais peregrinos

Pela primeira vez o Santuário de Fátima teve de encerrar as portas do recinto por causa da alfuência de peregrinos. A porta-voz do Santuário Carmo Rodeia garante que foram cumpridas as recomendações da DGS.





A decisão foi tomada depois de se verificar que o recinto tinha atingido o limite máximo estimado para este tempo de pandemia.

As imagens mostram milhares de peregrinos a ocuparem todo o recinto do santuário mas há zonas onde é visivel que não está a ser cumprido o distanciamento físico aconselhado.

Esta é uma das peregrinações com mais gente desde a retoma das celebrações com fiéis no recinto da Cova da Iria.

De acordo com o Santuário, no ano passado, nesta data, estiveram mais de 500 grupos organizados de peregrinos, este ano são apenas 10.