Número de utentes de lar em Évora hospitalizados com Covid-19 sobe para oito

Todos os utentes de um lar ilegal em Évora infetados com Covid-19 foram já avaliados no serviço de urgência do hospital da cidade e o número de internados subiu para oito, disse hoje fonte da unidade de saúde.

Fonte do Gabinete de Comunicação do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) indicou à agência Lusa que deram entrada na área dedicada à Covid-19 (ADC) do serviço de urgência "todos os 29 utentes e uma funcionária do Lar da Quinta da Sizuda".

A mesma fonte adiantou que já "todos foram avaliados" e que estão agora internados na enfermaria Covid oito utentes do lar (mais quatro do que no domingo), nomeadamente dois homens de 87 e 80 anos e seis mulheres de 88, 80, 89, 91, 78 e 80 anos.

Os restantes 21 utentes do lar infetados com Covid-19 não têm critério de internamento, pelo que regressaram à instituição, tendo a funcionária também já tido alta hospitalar.

A fonte do Gabinete de Comunicação do HESE assinalou que a unidade hospitalar abriu, durante o passado fim de semana, "um segunda enfermaria Covid para dar resposta" ao aumento dos internamentos por Covid-19.

Os utentes começaram a ser transportados para o hospital de Évora no sábado à noite para "confirmação de eventuais critérios de internamento" nesta unidade, segundo a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo.

Fonte da ARS do Alentejo indicou à Lusa que os utentes que não necessitam de internamento regressaram temporariamente à instituição e vão ser instalados numa residência de estudantes da Universidade de Évora quando estiverem asseguradas as "condições para a sua transferência".

A Autoridade de Saúde Pública e o Agrupamento dos Centros de Saúde (ACES) revelaram no sábado que, do total de 39 pessoas testadas no lar, estavam confirmados os 29 utentes e sete funcionários positivos para a doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

O primeiro caso positivo detetado neste lar foi o de um idoso que foi transportado, na quinta-feira, para o HESE, onde fez o teste à doença.

Na sexta-feira, foram realizados testes aos restantes utentes e a todos os funcionários do lar, os quais - informou a câmara municipal no sábado de manhã - resultaram em 39 positivos, nomeadamente 29 idosos e 10 trabalhadores, embora a Autoridade de Saúde apenas tenha confirmado sete funcionários.

O presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, afirmou que o lar está ilegal porque se localiza numa zona da cidade cujo plano de urbanização não permite a instalação deste tipo de instituições.