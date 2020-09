Detetado surto de Covid-19 em lar ilegal de Gondomar

Foi detetado um surto de Covid-19 num lar ilegal de Gondomar. Há 29 infetados, 21 são utentes e 8 são funcionários.

De acordo com o Jornal de Notícias, a Câmara Municipal já está em contacto com a Segurança Social para recrutar mais funcionários para cuidarem dos idosos.

O lar tem capacidade para 13 utentes, mas acolhe 30.

Pelo menos 65 lares do país com surtos

Com casos positivos em 65 lares do país, cerca de 400 profissionais de saúde vão apoiar lares de idosos afetados pela pandemia. As brigadas de intervenção rápida vão estar operacionais até ao final deste mês.

A medida vem dar resposta à necessidade de reforçar os cuidados médicos nos lares, onde vivem atualmente cerca de 90 mil idosos. Cada distrito vai ter uma equipa multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros e psicólogos e auxiliares de técnicos de lares.

Os 400 operacionais estão a ser recrutados pela Cruz Vermelha e vão entrar em ação até ao final deste mês.

Veja também: