Apesar do número de casos de Covid-19 detetados entre jogadores da I Liga e do segundo escalão, o campeonado de futebol vai recomeçar na data prevista.

A Liga de Clubes esteve reunida na segunda-feira com as autoridades de saúde e do encontro saíram algumas certezas.

O campeonato arranca na Sexta-feira, e pelo menos até outubro os jogos serão à porta fechada.