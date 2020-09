Os desafios do SNS para o inverno

O Serviço Nacional de Saúde está a atravessar um dos maiores, senão o maior desafio desde a sua criação.

As ordens profissionais alertam para a necessidade urgente de preparar o SNS para os próximos meses.

Com um inverno imprevisível a chegar, as ordens profissionais dizem que é urgente preparar o Serviço Nacional de Saúde e asseguram que com

o vírus e outras doenças, como a gripe, o serviço pode entrar em rutura.

O grande desafio para esta fase é garantir stock de materiais e mais recursos humanos em várias áreas, como na saúde pública.

Aos 41 anos o SNS enfrenta um dos maiores desafios da sua história

O Serviço Nacional de Saúde celebra esta quarta-feira 41 anos. Numa nota na página da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa recordou António Arnaut, considerado o pai do SNS, e lembra que é preciso ir mais longe, reforçar e dotar o serviço dos meios adequados para responder ao grande desafio dos próximos tempos.

A pandemia tornou-se dos maiores desafios na história do SNS em Portugal

Com a pandemia ficaram para segundo plano outras doenças. Em comparação com 2019, de janeiro a 31 de julho deste ano, ficaram por realizar nos hospitais mais de um milhão de consultas e mais de 100 mil cirurgias.

Dados preocupantes e com impacto na saúde dos doentes.