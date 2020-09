Portugal com mais 4 mortes e 425 novos casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de um total de 1.875 mortes e 65.021 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.871 para 1.875 , mais 4 do que na segunda-feira. O número de infetados aumentou de 64.596 para 65.021, mais 425.

Nas últimas 24 horas registou-se mais 1 internamento, aumentando para 478 o número de pessoas com covid-19 internadas nos hospitais, enquanto os doentes nas unidades de cuidados intensivos são menos 2, num total de 59.

De ontem para hoje recuperaram 177 doentes, pelo que 44.362 pessoas já superaram a infeção desde o início da pandemia em Portugal.

Em vigilância estão 36.955 contactos, mais 197 em relação a segunda-feira.

Portugal entra em situação de contingência. O que muda?

Portugal Continental entra em situação de contingência esta terça-feira com medidas específicas para as Áreas Metropolitanas.

O Governo determinou as seguintes medidas:

- Limitação das concentrações a 10 pessoas, salvo se pertencentes ao mesmo agregado familiar, na via pública e em estabelecimentos;

- Proibição da venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abastecimento de combustíveis;

- Proibição da venda de bebidas alcoólicas, a partir das 20h00, nos estabelecimentos de comércio a retalho, incluindo supermercados e hipermercados;

- Proibição do consumo de bebidas alcoólicas em espaços exteriores dos estabelecimentos de restauração e bebidas no após as 20h00, salvo no âmbito do serviço de refeições;

- Estabelecimentos comerciais só podem abrir após as 10:00. Haverá "exceções" em que será possível o comércio abrir antes das 10:00, como as "pastelarias, cafés, cabeleireiros e ginásios".

- Horário de encerramento dos estabelecimentos, passará a ser obrigatoriamente entre as 20:00 e as 23:00, cabendo a cada município a determinação da hora exata "em função da realidade específica do concelho" e mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de segurança.

- Em áreas de restauração de centros comerciais, define-se o mesmo limite máximo de 4 pessoas por grupo;

Temos as ferramentas para "prevenir a disseminação descontrolada" da covid-19

O virologista Pedro Simas deu uma entrevista ao programa Polígrafo da SIC Notícias para esclarecer dúvidas sobre a covid-19.

