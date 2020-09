Covid-19. Índia ultrapassa os cinco milhões de casos

A Índia registou mais 90.123 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando os cinco milhões de infetados desde o início da pandemia, de acordo com o Ministério da Saúde indiano.

O país, o segundo no mundo com o maior número de casos, a seguir aos Estados Unidos, acumulou 5.020.359 infeções desde o início da pandemia.

No último dia, o país contabilizou ainda 1.290 mortes provocadas pelo novo coronavírus, com o total de óbitos provocadas pela doença a subir para 82.066.

A Índia continua a ser o terceiro país do mundo com mais mortes causadas pela pandemia, depois dos Estados Unidos e do Brasil.

O estado indiano de Maharashtra, onde fica situada a capital financeira, Mumbai, continua a ser o mais afetado, com mais de um milhão de casos.

Seguem-se Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka e Uttar Pradesh. Juntos, estes estados representam mais de 60% do total de infeções no país.