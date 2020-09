Covid-19. "Não há nada que possamos fazer agora para impedir a segunda onda" 

Filipe Froes, pneumologista e consultor da Liga Portuguesa de Futebol, esteve esta quinta-feira na Edição da Noite, da SIC Notícias, onde disse que o país já pode estar na segunda vaga da pandemia do novo coronavírus.

"Não há nada que possamos fazer agora para impedir o surgimento e desenvolvimento da segunda onda. A dúvida agora é se já estamos na segunda onda ou se ela vai aparecer para a semana."

Sobre o campeonato, o pneumologista não descartou a hipótese do regresso dos adeptos aos estádios. No entanto, disse que o regresso do público vai depender da evolução da pandemia.