Covid-19 no Brasil: Show must go on?

Com o ritmo de contágios estabilizado, Manaus tenta reerguer-se aos poucos.

O histórico Teatro Amazonas é a primeira grande sala do país a abrir portas, desde o início da pandemia, com orquestra e público reduzidos e medidas de segurança bem definidas.

Durante o pico da pandemia, Manaus foi notícia pelas piores razões: caos nos hospitais, corpos empilhados em valas comuns. Agora, é tempo de tentar recuperar.

O esforço para reajustar a vida a uma nova realidade também começa a ser feito no México. Numa altura em que a Covid-19 se tornou a quarta causa de morte no país, o ano letivo arrancou com as escolas fechadas mas, na capital, reabrem, aos poucos, espaços alternativos para uma aprendizagem presencial.

Na Venezuela, as escolas continuam encerradas e a perspectiva de um ano letivo à distância levanta dúvidas e preocupações porque há muitos alunos sem acesso a um computador ou à internet.

Já nos EUA, as aulas online tornaram-se, para muitos estudantes norte-americanos, a única alternativa. Por todo o país, várias escolas e universidades foram obrigadas a encerrar, ao fim de poucos dias, depois de vários alunos terem testado positivo.