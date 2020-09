Surto de covid-19 em Ourique. Funcionária de lar está internada

Uma funcionária do Lar de Santa Luzia, concelho de Ourique, está internada no Hospital de Beja devido à covid-19. O surto que teve origem no lar no dia 13 deste mês tem 43 pessoas infetadas.

Foi na tarde de sábado que a funcionária de 65 anos do Lar de Santa Luzia foi transportada para o Hospital de Beja, onde continua internada.

No lar estão a recuperar os utentes infetados, quase todos sem sintomas. Três idosos que testaram negativo foram transferidos para o Lar da Misericórdia de Ourique.

A Câmara Municipal contratou uma equipa de ajudantes de lar para substituir os funcionários infetados e assegurar os cuidados aos utentes.

Os testes realizados aos contactos próximos das funcionárias infetadas permitiram identificar mais casos positivos na comunidade. Entre eles, dois bebés que frequentam a creche da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, um de 11 meses e outro de dois anos, familiares de trabalhadoras do lar onde o surto teve início.

As funcionárias da creche já testaram negativo à covid-19. Esta segunda-feira realizam-se os testes às crianças da sala dos dois anos.