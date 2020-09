Covid-19: Há 285 surtos ativos em Portugal, 44 em lares de idosos

Há 285 surtos de covid-19 no país, a maior parte nas regiões do Norte e Lisboa e Vale do Tejo. O Governo continua a dizer que a maior preocupação são os lares.

Dos surtos ativos, 44 são em lares que, no total, contabilizam 705 infetados entre utentes e funcionários, dos quais 114 estão internados.

O lar de mitra, em Marvila, é um dos exemplos. A instituição, que pertence à Santa Casa da Misericórdia, já vai no segundo surto. Com todos os residentes e trabalhadores testados contam-se 34 infetados: 17 são utentes.

PORTUGAL REGISTA MAIS 3 MORTES E 802 CASOS DE COVID-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de um total de 1.928 mortes e 70.465 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.925 para 1.928 , mais 3 do que na terça-feira. O número de infetados aumentou de 69.663 para 70.465, mais 802.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 25 internamentos, aumentando para 571 o número de pessoas com covid-19 internadas nos hospitais, enquanto foi registado um aumento de 25 utentes nos cuidados intensivos, num total de 77.

De ontem para hoje recuperaram 316 doentes, pelo que 46.290 pessoas já superaram a infeção desde o início da pandemia em Portugal.