Comissão de acompanhamento da pandemia toma posse esta quinta-feira

Vai tomar posse esta quinta-feira a comissão de acompanhamento e recuperação económica da pandemia. A comissão resulta de uma proposta apresentada por CDS e PS. Pretendem analisar as medidas de resposta à pandemia ouvindo elementos do Governo.

Numa lista de mais de 20 entidades a que a SIC teve acesso, a comissão fala em audições com, por exemplo, as ministras da Saúde, Marta temido, e do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Quer ainda ouvir a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, e os bastonários da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, e da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco.

A comissão quer ainda ter acesso a informações e documentos para poder fazer um retrato do antes e depois da pandemia.