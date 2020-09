A GNR encerrou, na quarta-feira, uma discoteca que funcionava com música ao vivo e que contava com cerca de 100 pessoas na freguesia de Canela, no concelho de Vila Nova de Gaia.

A operação decorreu no âmbito de uma fiscalização com vista ao cumprimento das normas referentes à pandemia de covid-19.

O proprietário do estabelecimento, com 61 anos, foi detido e constituído arguido.