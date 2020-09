Covid-19: EUA ultrapassa os sete milhões de infetados

Os Estados Unidos ultrapassaram na sexta-feira os sete milhões de infetados por covid-19 e as 203 mil mortes desde o início da pandemia, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Desde 31 de agosto, o país mais afetado no mundo pelo novo coronavírus - com 7.027.348 casos desde o começo da pandemia -, registou um milhão de novos casos e 20 mil mortes.

Na sexta-feira, o número oficial de mortes por covid-19 chegou a 203.549 em todo o país.

A pandemia nos Estados Unidos voltou a entrar num 'planalto', com uma estagnação em alta, com cerca de 40 mil novos casos por dia.

O número médio de mortes diárias oscilou entre os 700 e 800 nos últimos sete dias, em comparação com as 300 mortes por dia na União Europeia, segundo os dados oficiais do 'Our World in Data'.

Flórida alivia restrições

A Flórida, um dos estados mais populosos nos Estados Unidos, suspendeu na sexta-feira as restrições aplicadas a bares e restaurantes, e ainda as multas relacionadas com a covid-19.

Segundo o decreto do governador daquele estado, aliado do presidente Donald Trump, que defende a reabertura, os condados e municípios podem manter certas restrições localmente, mas não podem limitar a lotação dos restaurantes num número inferior a 50%.

O estado da Flórida regista 700 mil casos de infeção pelo novo coronavírus e mais de 14 mil mortes desde o início da pandemia, somando já as 122 mortes assinaladas na sexta-feira.