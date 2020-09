Covid-19: França volta a registar quase 16 mil novos casos em 24 horas

O número de casos de covid-19 em França voltou a atingir quase 16 mil novas infeções nas últimas 24 horas, anunciaram as autoridades francesas.

Assim, desde quinta-feira, houve 15.797 novos casos confirmados de covid-19, um dia depois do recorde absoluto do maior número de contaminações ter sido registado no país (mais de 16 mil).

O número total de casos de pessoas contagiadas em França desde o início da pandemia é de 513.034.

O número de mortos devido ao novo coronavírus foi de 56 novos óbitos nas últimas 24 horas, elevando o total para 31.661.

Nos últimos sete dias houve 4.069 novas hospitalizações e 747 pacientes foram admitidos nos serviços de cuidados intensivos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 984.068 mortos e cerca de 32,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.