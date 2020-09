Covid-19: Governo não descarta possibilidade de regresso faseado de público aos estádios

O regresso de público aos estádios de futebol continua proibido, devido à pandemia de covid-19, com o secretário de Estado da Juventude e Desporto a admitir esta sexta-feira a possibilidade de um retorno faseado quando houver condições de segurança.

"Temos vindo a discutir não só a própria lotação dos recintos, como também a progressividade com que isso [regresso do público] pode vir a ser feito", afirmou aos jornalistas João Paulo Rebelo, sublinhando que o Governo, tem "tido sempre em conta essa progressividade" nas diversas medidas de combate à propagação do novo coronavírus.