Volta a Portugal. Ciclista da seleção nacional tem covid-19

Um ciclista da seleção nacional está infetado com covid-19, confirmou à agência Lusa fonte da organização da edição especial da Volta a Portugal, com a participação daquela formação na prova a estar em dúvida.

O caso positivo de covid-19 na seleção nacional foi detetado na ronda de testes prévios de deteção do novo coronavírus efetuada antes do início da edição especial da Volta a Portugal, que arranca no domingo, com um prólogo, em Fafe.

Além do ciclista, também um comissário está infetado com covid-19, avançou à Lusa a mesma fonte.

André Carvalho, Pedro Andrade, Daniel Dias, Diogo Barbosa, João Salgado, Francisco Guerreiro e João Carvalho são os corredores que constam na lista de pré-inscritos da seleção nacional para a prova.

Portugal regista mais 8 mortes e 884 casos de covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este sábado a existência de um total de 1.944 mortes e 72.939 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.936 para 1.944 , mais 8 do que na sexta-feira. O número de infetados aumentou de 72.055 para 72.939, mais 884.

Nas últimas 24 horas registaram-se menos 9 internamentos, aumentando para 615 o número de pessoas com covid-19 internadas nos hospitais, enquanto foi registado menos um utentes nos cuidados intensivos, num total de 85.

De ontem para hoje recuperaram 377 doentes, pelo que 47.380 pessoas já superaram a infeção desde o início da pandemia em Portugal.