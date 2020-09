Covid-19. Depois de Lisboa, Sintra é o concelho mais afetado

Os concelhos de Lisboa e Vale do Tejo são os que registam um número mais elevado de infetados pelo coronavírus. Depois de Lisboa, Sintra é o concelho mais afetado pela pandemia.

Em comparação com os dados da semana passada, Lisboa aparece no topo da tabela com quase 500 novos casos. Segue-se Sintra, com mais 339. Loures ocupa a terceira posição, tem agora mais 179 novos infetados. Depois, Amadora e Odivelas, com 124 e 117, respetivamente.

Do total dos 209 concelhos, 69%, registam pelo menos mais um caso confirmado de covid-19 nos últimos 7 dias.

Neste momento há 280 concelhos portugueses com pelo menos 3 casos confirmados de coronavírus, o que representa 91% do total de municípios do país.

Muma altura em que o número de casos de covid-19 aumenta, teme-se a chegada de uma segunda vaga.