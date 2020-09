Identificado surto de covid-19 no Hospital de Faro

No Hospital de Faro, pelo menos cinco profissionais de saúde estão infetados com o novo coronavírus.

A instituição não esclarece se são médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico ou auxiliares, apenas confirma que estão a ser feitas novas testagens e que o atendimento aos utentes continua a funcionar normalmente.

Ainda no Algarve existem sete turmas em isolamento depois de terem sido identifcados casos de covid-19. Em Vila Real de Santo António há três salas de um infantário, uma turma de uma escola básica e outra turma numa secundária. Em Castro Marim está em isolamento uma turma do 5º ano e uma do 10º, na Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro.

No último balanço divulgado, na passada sexta-feira, o Algarve registava 450 casos de covid-19, quase 1.200 pessoas em vigilância ativa, 11 doentes internados e quatro nos cuidados intensivos. Desde o início da pandemia, a região contabilizou 21 mortes.