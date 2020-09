Famílias com filhos em quarentena. Que apoios podem pedir ao Estado?

Com surtos de Covid-19 identificados em 12 escolas no país, centenas de crianças voltaram a ficar em casa, em isolamento. As mais novas ou com necessidades especiais precisam de ser acompanhadas e, por vezes, um dos pais tem que deixar de trabalhar para poder ficar em casa com os filhos. Mas há duvidas quando aos subsídios que estão agora em vigor. A SIC foi saber que apoios podem ser pedidos ao Estado.

As notícias mais recentes em https://sicnoticias.pt/ultimas